В Ингушетии за сутки скончались три человека с Covid-19
В Ингушетии за сутки скончались три пациента с Covid-19, всего — 127 человек.
К 22 декабря в республике проведено 160550 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11336 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+91 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
44 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 17 — на ИВЛ.
Выздоровело — 9480 (+53 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.
Госпитализировано всего — 538, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 143.
895 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.