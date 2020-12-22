В Ингушетии за сутки скончались три человека с Covid-19

К 22 декабря в республике проведено 160550 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11336 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+91 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

44 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 17 — на ИВЛ.

Выздоровело — 9480 (+53 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

Госпитализировано всего — 538, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 143.

895 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.