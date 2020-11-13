В Ингушетии за сутки скончались три человека с Covid-19

К 13 ноября в республике проведено 121384 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8184 впервые установленных диагноза Covid-19 (+71 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего 6767 человек (+66 за сутки).

43 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.

Госпитализировано всего — 461, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 110.

525 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.