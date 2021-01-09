Коронавирус

В Ингушетии за сутки скончались два человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего умерло 147 человек.

К 9 января в республике проведено 177766 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12757 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+82 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 10846 человек (+52 за сутки).

35 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 60.

Госпитализировано всего — 416, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 114.

490 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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