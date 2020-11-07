Коронавирус

В Ингушетии за сутки подтверждено 67 новых случаев Covid-19

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По состоянию на 7 ноября в Ингушетии проведено 115678 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7780 впервые установленных диагноза Covid-19 (+67 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего скончалось 98 человек, выздоровело 6240 (+219 за сутки).

44 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 33.

Госпитализировано всего — 442, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 133.

453 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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