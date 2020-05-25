В Ингушетии за сутки подтверждено 45 случаев Covid-19

Отмечается, что по состоянию на 25 мая проведено 10621 скрининговое исследование на новую коронавирусную инфекцию.

Находятся на самоизоляции 29 человек старше 65 лет. 537 — госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 287.

37 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 человек — на ИВЛ.

Умерло за весь период 42 человека, выздоровело — 782.