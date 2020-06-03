В Ингушетии за сутки от Covid-19 выздоровели 66 человек
По данным республиканского оперативного штаба, в Ингушетии за сутки от Covid-19 выздоровели 66 человек, коронавирус выявлен у 33 человек.
На 3 июня проведено 14 278 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2197 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+33 за сутки).
Умерших за весь период 60 человек, выздоровевших — 972 (+66 за сутки).
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 18.
Госпитализировано 441 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 241.
21 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 (+1 за сутки) — на ИВЛ.
Остаются под наблюдением 1011 человек, из них в условиях самоизоляции на дому — 570.