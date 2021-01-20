Коронавирус

В Ингушетии за сутки коронавирус выявлен у 56 человек

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К 20 января в Ингушетии проведено 188628 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13459 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+56 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 153 человека, выздоровело — 11646 (+120 за сутки).

22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 62.

Госпитализировано всего — 296, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 136.

440 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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