В Ингушетии за сутки коронавирус выявлен у 56 человек
К 20 января в Ингушетии проведено 188628 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13459 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+56 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло всего 153 человека, выздоровело — 11646 (+120 за сутки).
22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 62.
Госпитализировано всего — 296, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 136.
440 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.