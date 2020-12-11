В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 88 человек, один пациент умер
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего — 121 человек.
К 11 декабря в регионе проведено 149594 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10392 впервые установленных диагноза Covid-19 (+88 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Выздоровело всего — 8880 (+44 за сутки).
45 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 53.
Госпитализировано всего — 621, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 135.
721 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.