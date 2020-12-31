В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 85 человек
На 31 декабря в Ингушетии проведено более 169 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12136 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+85 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Скончался один пациент с Covid-19, всего — 139 человек. Выздоровело — 10392 (+44 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 84.
37 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего — 495, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 107.
616 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.