В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 85 человек

Скончался один пациент с Covid-19, всего — 139 человек. Выздоровело — 10392 (+44 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 84.

37 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего — 495, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 107.

616 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.