Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 79 человек, умер еще один пациент

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В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, Covid-19 подтвержден у 79 человек.

К 25 ноября в республике проведено 132 995 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9079 впервые установленных диагнозов Covid-19, сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 108 человек, выздоровело — 7788 (+54 за сутки).

44 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.

Госпитализировано всего — 482 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 137.

500 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Находились под медицинским наблюдением всего — 19864 человек, из них в условиях самоизоляции на дому — 13668. Снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой — либо симптоматики, с 13260 человек.

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