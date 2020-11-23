В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 74 человек

За весь период умерло 106 человек, выздоровело — 7556 (+94).

42 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22.

Госпитализировано всего — 493 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 120.

601 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.