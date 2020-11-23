В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 74 человек
На 23 ноября в Ингушетии проведено более 130925 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8922 впервые установленных диагноза Covid-19 (+74 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
За весь период умерло 106 человек, выздоровело — 7556 (+94).
42 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22.
Госпитализировано всего — 493 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 120.
601 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.