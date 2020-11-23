Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 74 человек

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Назрановская городская больница

На 23 ноября в Ингушетии проведено более 130925 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8922 впервые установленных диагноза Covid-19 (+74 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За весь период умерло 106 человек, выздоровело — 7556 (+94).

42 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 22.

Госпитализировано всего — 493 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 120.

601 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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