Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 66 человек

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К 12 ноября в Ингушетии проведено 120359 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8113 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего скончалось 99 человек, выздоровело — 6699 (+66 за сутки).

44 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.

Госпитализировано всего — 433, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 124.

595 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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