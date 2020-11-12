В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 66 человек
К 12 ноября в Ингушетии проведено 120359 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8113 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего скончалось 99 человек, выздоровело — 6699 (+66 за сутки).
44 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.
Госпитализировано всего — 433, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 124.
595 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.