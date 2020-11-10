В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 64 человек
По состоянию на 10 ноября в Ингушетии проведено 118322 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 7979 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+64 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего скончалось 98 человек, выздоровело — 6488 (+74 за сутки).
53 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 26.
Госпитализировано всего — 425, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 108.
441 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.