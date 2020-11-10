В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 64 человек

Всего скончалось 98 человек, выздоровело — 6488 (+74 за сутки).

53 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 26.

Госпитализировано всего — 425, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 108.

441 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.