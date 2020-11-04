В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 63 человек

Всего скончалось 98 человек, выздоровело 6001 (+29 за сутки).

37 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35.

Госпитализировано всего — 440, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 131.

452 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.