Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 60 человек

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В Ингушетии на 4 января проведено 172734 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12418 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+60 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Умерло всего 142 человека. Выздоровело — 10632 (+68 за сутки).

45 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

Госпитализировано всего — 436, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 119.

520 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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