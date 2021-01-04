В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 60 человек
В Ингушетии на 4 января проведено 172734 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12418 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+60 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Умерло всего 142 человека. Выздоровело — 10632 (+68 за сутки).
45 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.
Госпитализировано всего — 436, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 119.
520 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.