В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 59 человек

Умерло всего 96 человек, выздоровело — 5697.

36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30 человек.

Госпитализировано всего — 380, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 129 пациентов.

411 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.