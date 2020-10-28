Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 59 человек

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По состоянию на 28 октября в Ингушетии проведено 106312 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7164 впервые установленных диагноза Covid-19 (+59 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 96 человек, выздоровело — 5697.

36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30 человек.

Госпитализировано всего — 380, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 129 пациентов.

411 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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