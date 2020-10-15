Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 48 человек

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По данным на 15 октября в Ингушетии более 94,5 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6455 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+48 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 86 человек, выздоровело — 5208.

35 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 36 человек.

Госпитализировано всего — 321, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 131 пациент.

458 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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