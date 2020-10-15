В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 48 человек
По данным на 15 октября в Ингушетии более 94,5 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6455 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+48 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 86 человек, выздоровело — 5208.
35 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 36 человек.
Госпитализировано всего — 321, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 131 пациент.
458 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.