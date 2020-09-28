Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 45 человек

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По данным на 28 сентября в республике проведено 82017 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5575 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+45 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с 30 марта умерло 83 человека, выздоровело — 4684.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 29 человек.

26 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 228 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 101.

359 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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