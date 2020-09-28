В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 45 человек

Всего с 30 марта умерло 83 человека, выздоровело — 4684.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 29 человек.

26 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 228 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 101.

359 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.