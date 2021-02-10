В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 32 человек
На 10 февраля в Ингушетии проведено более 209 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14305 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+32 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 165 человек, выздоровело — 12523 (+32 за сутки).
20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 42.
Госпитализировано всего — 192, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 66.
320 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.