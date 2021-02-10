Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 32 человек

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На 10 февраля в Ингушетии проведено более 209 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14305 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+32 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 165 человек, выздоровело — 12523 (+32 за сутки).

20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 42.

Госпитализировано всего — 192, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 66.

320 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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