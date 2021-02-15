В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 30 человек
По данным на 15 февраля в Ингушетии проведено 214264 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14459 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+30 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 168 человек, выздоровело — 12622.
22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.
Госпитализировано всего — 178, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 59.
300 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.