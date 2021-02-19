В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 29 человек
По данным на 19 февраля, в Ингушетии проведено 218284 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14574 впервые установленных диагноза Covid-19 (+29 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Умерло всего 170 человек, выздоровело — 12744 (+66 за сутки).
15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.
Госпитализировано всего — 155, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 54.
264 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.