В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 29 человек
По данным регионального оперативного штаба, на 28 августа в Ингушетии проведено 61669 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4306 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+29 за сутки).
За весь период умерло 76 пациентов, выздоровело — 3859 (+37 за стуки). ⠀
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 33 человека.
21 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего 240 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 94.
210 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.