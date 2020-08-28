В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 29 человек

За весь период умерло 76 пациентов, выздоровело — 3859 (+37 за стуки). ⁣⠀

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 33 человека.

21 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 240 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 94.

210 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.