В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 23 человек
По состоянию на 3 сентября в Ингушетии проведено 65623 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 4477 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+23 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
За весь период умерло 76 пациентов, выздоровело — 3964. ⠀
26 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 32 человека.
Госпитализировано всего 239 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 91.
216 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.