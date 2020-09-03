Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 23 человек

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По состоянию на 3 сентября в Ингушетии проведено 65623 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 4477 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+23 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За весь период умерло 76 пациентов, выздоровело — 3964. ⁣⠀

26 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 32 человека.

Госпитализировано всего 239 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 91.

216 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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