Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 15 человек

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По данным на 26 февраля в Ингушетии проведено более 225 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 заболели 14702 человека (+15 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло за весь период 173 человека, выздоровело — 12962.

17 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30.

Госпитализировано всего — 103, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 38.

192 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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