В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 12 человек
На 4 марта в Ингушетии проведено 231474 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 заболели 14805 человек (+12 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Всего умерло 174 человека, выздоровело — 13067 (+26 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 28.
Госпитализировано всего — 101, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 31.
153 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.