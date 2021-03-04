Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 12 человек

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На 4 марта в Ингушетии проведено 231474 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 заболели 14805 человек (+12 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Всего умерло 174 человека, выздоровело — 13067 (+26 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 28.

Госпитализировано всего — 101, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 31.

153 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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