В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 11 человек
По данным на 17 марта в Ингушетии проведено 244570 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований — 14968 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+11 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 179 человек, выздоровело — 13241.
11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 18.
Госпитализировано всего — 75, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 23.
154 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.