Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 11 человек

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По данным на 17 марта в Ингушетии проведено 244570 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований — 14968 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+11 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 179 человек, выздоровело — 13241.

11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 18.

Госпитализировано всего — 75, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 23.

154 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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