В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 10 человек
По данным на 24 марта в Ингушетии проведено 251610 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 15047 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 180 человек, выздоровело — 13314.
12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 9.
Госпитализировано всего — 70, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 19.
147 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.