Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 10 человек

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По данным на 24 марта в Ингушетии проведено 251610 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 15047 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 180 человек, выздоровело — 13314.

12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 9.

Госпитализировано всего — 70, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 19.

147 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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