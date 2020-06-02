В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен еще у 37 человек

На 2 июня проведено почти 14 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2164 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+37 за сутки), говорится в релизе.

Умерших за весь период 60 человек, выздоровевших — 906 (+41 за сутки).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 17.

Госпитализировано 457 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 251.

28 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 (-1 за сутки) — на ИВЛ.

Остаются под наблюдением 976 человек, из них в условиях самоизоляции на дому — 504.