Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен еще у 37 человек

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В Ингушетии за сутки умер один пациент, еще у 37 человек выявлен коронавирус, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 2 июня проведено почти 14 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2164 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+37 за сутки), говорится в релизе.

Умерших за весь период 60 человек, выздоровевших — 906 (+41 за сутки).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 17.

Госпитализировано 457 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 251.

28 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 (-1 за сутки) — на ИВЛ.

Остаются под наблюдением 976 человек, из них в условиях самоизоляции на дому — 504.

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