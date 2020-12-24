Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 92 человек

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К 24 декабря в Ингушетии проведено 162659 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11516 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+92 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За минувшие сутки скончался один пациент, всего — 131 человек. Выздоровело — 9583 (+74 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 78.

48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего — 541, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 129.

944 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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