В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 92 человек
К 24 декабря в Ингушетии проведено 162659 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11516 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+92 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
За минувшие сутки скончался один пациент, всего — 131 человек. Выздоровело — 9583 (+74 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 78.
48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего — 541, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 129.
944 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.