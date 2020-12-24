В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 92 человек

За минувшие сутки скончался один пациент, всего — 131 человек. Выздоровело — 9583 (+74 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 78.

48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего — 541, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 129.

944 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.