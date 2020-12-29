В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 90 человек
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с Covid-19, всего умерло 136 человек.
На 29 декабря в регионе проведено 166975 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11959 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+90 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Выздоровело — 10305 (+52 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.
48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего — 490, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.
541 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.