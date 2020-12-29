В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 90 человек

На 29 декабря в регионе проведено 166975 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11959 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+90 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 10305 (+52 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.

48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего — 490, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.

541 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.