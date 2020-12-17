В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 88 человек
На 17 декабря в Ингушетии проведено 155690 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10902 впервые установленных диагноза Covid-19 (+88 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
49 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.
Всего умерло 123 человека, выздоровело — 9244 (+62 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 68.
Госпитализировано всего — 568, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 143.
784 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.