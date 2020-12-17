Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 88 человек

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На 17 декабря в Ингушетии проведено 155690 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10902 впервые установленных диагноза Covid-19 (+88 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

49 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

Всего умерло 123 человека, выздоровело — 9244 (+62 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 68.

Госпитализировано всего — 568, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 143.

784 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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