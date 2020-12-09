В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 87 человек

За минувшие сутки скончался один пациент, всего — 120 человек.

Выздоровело — 8753 (+143 за сутки).

38 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 51.

Госпитализировано всего — 602, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 145.

654 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.