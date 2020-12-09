Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 87 человек

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На 9 декабря в Ингушетии проведено 147420 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10219 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+87 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За минувшие сутки скончался один пациент, всего — 120 человек.

Выздоровело — 8753 (+143 за сутки).

38 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 51.

Госпитализировано всего — 602, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 145.

654 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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