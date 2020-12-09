В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 87 человек
На 9 декабря в Ингушетии проведено 147420 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10219 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+87 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
За минувшие сутки скончался один пациент, всего — 120 человек.
Выздоровело — 8753 (+143 за сутки).
38 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 51.
Госпитализировано всего — 602, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 145.
654 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.