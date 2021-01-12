Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 80 человек

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К 12 января в Ингушетии проведено 180645 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12991 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+80 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 149 человек, выздоровело — 11131 (+230 за сутки).

34 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 51.

Госпитализировано всего — 395, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 117.

429 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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