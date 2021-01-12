В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 80 человек

Всего умерло 149 человек, выздоровело — 11131 (+230 за сутки).

34 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 51.

Госпитализировано всего — 395, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 117.

429 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.