Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 63 человек

0

По состоянию на 30 октября в Ингушетии проведено 108238 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7288 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+63 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 96 человек, выздоровело — 5802 (+60 за стуки).

39 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 17 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 37 человек.

Госпитализировано всего — 398, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 131 пациент.

393 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Автоматическое назначение выплат в связи с рождением первого и второго ребенка продлено до 1 марта 2021 года
Услуги учреждений жилищно-коммунального хозяйства для граждан могут освободить от НДС
Тысячи людей пришли на общенациональные траурные мероприятия в Назрани к 28-ой годовщине осетино-ингушского конфликта
Минсельхоз Ингушетии опубликовал оперативные сведения о ходе уборки урожая сельскохозяйственных культур
В сельском поселении Али-Юрт проведены работы по строительству ЛЭП
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии проводит дни открытых дверей
Детсад «Ласточка» в Карабулаке находится в высокой степени готовности к сдаче в эксплуатацию
Автопарк полиции в Ингушетии пополнился десятками новых автомобилей «Škoda»
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Трагедия ингушского народа»
Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, в Ингушетии пройдет в дистанционном режиме
Пусть процветание Ингушетии станет лучшей памятью обо всех, кого мы потеряли 28 лет назад — Калиматов

Главное

Яндекс.Метрика

 