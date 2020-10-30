В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 63 человек

Умерло всего 96 человек, выздоровело — 5802 (+60 за стуки).

39 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 17 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 37 человек.

Госпитализировано всего — 398, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 131 пациент.

393 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.