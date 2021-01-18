Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 56 человек

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По состоянию на 18 января в Ингушетии проведено 186590 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13356 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+56 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло 153 человека, выздоровело — 11495 (+22 за сутки).

27 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 60.

Госпитализировано всего — 346, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 137.

428 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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