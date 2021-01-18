В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 56 человек
По состоянию на 18 января в Ингушетии проведено 186590 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13356 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+56 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло 153 человека, выздоровело — 11495 (+22 за сутки).
27 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 60.
Госпитализировано всего — 346, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 137.
428 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.