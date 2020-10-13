Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 54 человек

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По данным на 13 октября в Ингушетии проведено 92814 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6350 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+54 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 86 человек, выздоровело — 5168.

31 пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25 человек.

Госпитализировано всего — 299, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 121 пациент.

415 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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