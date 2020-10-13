В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 54 человек

Всего умерло 86 человек, выздоровело — 5168.

31 пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25 человек.

Госпитализировано всего — 299, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 121 пациент.

415 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.