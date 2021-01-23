Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 50 человек

0

На 23 января в Ингушетии проведено 191642 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13614 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+50 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 156 человек, выздоровело — 11804 человека (+100 за сутки).

22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 60.

Госпитализировано всего — 275, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 112.

492 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали два человека
В Минздраве Ингушетии сообщили об отсутствии осложнений после вакцинации от Covid-19
В Ингушетии возбудили дело из-за гибели женщины после липосакции
Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на олимпиаде по хореографии в Крыму
В Ингушетии определились победители первого регионального конкурса «Проба пера 2020»
Умный информатор: дагестанская поликлиника подключила услугу «Ростелеком Экраны»
В Ингушском НИИ гуманитарных наук подвели итоги работы за 2020 год
В Национальной библиотеке Ингушетии планируют создать Клуб филателистов
В Горском кадетском корпусе была организована военно-тактическая игра лазертаг
Сезон черемши в Ингушетии набирает обороты
В регионе стартовал республиканский конкурс «Библиотеки — избирателям Ингушетии»

Главное

Яндекс.Метрика

 