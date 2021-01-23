В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 50 человек

Всего умерло 156 человек, выздоровело — 11804 человека (+100 за сутки).

22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 60.

Госпитализировано всего — 275, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 112.

492 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.