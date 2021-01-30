В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 45 человек

Умерло всего 160 человек, выздоровело 12078 (+14 человек за сутки).

20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.

Госпитализировано всего — 251, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 74.

425 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.