Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 45 человек

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На 30 января в Ингушетии проведено 198225 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13915 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+45 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 160 человек, выздоровело 12078 (+14 человек за сутки).

20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.

Госпитализировано всего — 251, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 74.

425 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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