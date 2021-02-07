Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 36 человек

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К 7 февраля в Ингушетии проведено 206246 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14205 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+36 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8— на ИВЛ.

Умерло всего 163 человека, выздоровело — 12404 (+15 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 38.

Госпитализировано всего — 221, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 67.

310 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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