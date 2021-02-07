В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 36 человек
К 7 февраля в Ингушетии проведено 206246 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14205 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+36 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8— на ИВЛ.
Умерло всего 163 человека, выздоровело — 12404 (+15 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 38.
Госпитализировано всего — 221, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 67.
310 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.