В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 36 человек

Всего умерло 161 человек, выздоровело — 12280 (+66 за сутки).

22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 41.

Госпитализировано всего — 234, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 77.

357 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.