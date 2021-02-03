В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 36 человек
К 3 февраля в Ингушетии проведено 202236 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14067 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+36 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 161 человек, выздоровело — 12280 (+66 за сутки).
22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 41.
Госпитализировано всего — 234, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 77.
357 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.