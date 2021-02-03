Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 36 человек

0

К 3 февраля в Ингушетии проведено 202236 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14067 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+36 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 161 человек, выздоровело — 12280 (+66 за сутки).

22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 41.

Госпитализировано всего — 234, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 77.

357 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прививаться можно через Госуслуги
В Республиканском онкологическом диспансере Ингушетии планируется провести день открытых дверей
Полпреда Ингушетии в Магаданской области наградили юбилейной медалью
Жителей Ингушетии приглашают к участию в онлайн-флешмобах, приуроченных к 77-ой годовщине депортации 1944 года
Ингушетия в числе регионов с самыми низкими показателями заболеваемости раком
В Ингушетии построят новый летний амфитеатр на 350 мест
Ингушетии выделят 20 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»
Спортивные судьи из Ингушетии принимали участие во Всероссийском семинаре по самбо
Юный ингушский дзюдоист Магомед Эсмурзиев стал бронзовым призером всероссийских соревнований в Красноярске
В Ингушетии пройдет серия тематических встреч «Круг адатов» с участием гостей из регионов СКФО
Ахмад Галаев из клуба «Чингиз» стал победителем первенства СКФО

Главное

Яндекс.Метрика

 