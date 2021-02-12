Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 30 человек

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На 12 февраля в Ингушетии проведено 211257 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14366 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+30 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Всего умерло 165 человек, выздоровело — 12567 (+31 за сутки)

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.

Госпитализировано всего — 183, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 64.

374 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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