В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 30 человек
На 12 февраля в Ингушетии проведено 211257 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14366 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+30 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.
Всего умерло 165 человек, выздоровело — 12567 (+31 за сутки)
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.
Госпитализировано всего — 183, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 64.
374 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.