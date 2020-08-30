В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 30 человек
По данным регионального оперативного штаба, на 30 августа в Ингушетии проведено 62977 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4368 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+30 за сутки).
С 30 марта текущего года умерло 76 пациентов, выздоровело — 3891. ⠀
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 29 человек.
20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего 237 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 87.
223 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.