Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 30 человек

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По данным регионального оперативного штаба, на 30 августа в Ингушетии проведено 62977 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4368 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+30 за сутки).

С 30 марта текущего года умерло 76 пациентов, выздоровело — 3891. ⁣⠀

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 29 человек.

20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 237 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 87.

223 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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