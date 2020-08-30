В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 30 человек

С 30 марта текущего года умерло 76 пациентов, выздоровело — 3891. ⁣⠀

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 29 человек.

20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 237 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 87.

223 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.