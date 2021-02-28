В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 20 человек
По данным на 28 февраля в Ингушетии проведено 227380 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 заболели 14739 человека (+20 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло за весь период 173 человека, выздоровело — 12984.
18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 29.
Госпитализировано всего — 105, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 34.
173 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.