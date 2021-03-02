Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 15 человек

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По данным на 2 марта в Ингушетии проведено 229385 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 заболели 14772 человек (+15 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

Умерло за весь период 173 человека, выздоровело — 12998.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30.

Госпитализировано всего — 97, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 37.

192 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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