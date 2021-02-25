Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 14 человек

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По данным на 25 февраля в Ингушетии проведено 224324 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 выявлен у 14687 человек (+14 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Умерло за весь период 173 человека, выздоровело — 12962.

14 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 34.

Госпитализировано всего — 107, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 37.

204 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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