Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 12 человек

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По данным на 19 марта в Ингушетии проведено 246583 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований — 14994 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+12 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 180 человек, выздоровело — 13270.

11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 15.

Госпитализировано всего — 86, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 24.

160 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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