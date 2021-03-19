В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 12 человек
По данным на 19 марта в Ингушетии проведено 246583 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований — 14994 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+12 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 180 человек, выздоровело — 13270.
11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 15.
Госпитализировано всего — 86, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 24.
160 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.