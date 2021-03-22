В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 10 человек
По данным на 22 марта в Ингушетии проведено 249593 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 15028 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 180 человек, выздоровело — 13285.
12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 10.
Госпитализировано всего — 81, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 20.
148 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.