Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 10 человек

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По данным на 22 марта в Ингушетии проведено 249593 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 15028 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 180 человек, выздоровело — 13285.

12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 10.

Госпитализировано всего — 81, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 20.

148 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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