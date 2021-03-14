В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 10 человек
По данным на 14 марта в Ингушетии проведено 241554 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований — 14936 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+10 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло — 178 человек, выздоровело — 13209.
8 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 23.
Госпитализировано всего — 92, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 27.
171 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.