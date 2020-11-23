В Ингушетии за прошедшие выходные в трех ДТП пострадали 7 человек

В субботу на 56 км автодороги «Назрань — Малгобек — Нижний Курп» 31-летний житель Назрани, управляя автомашиной «ВАЗ-2107», допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

В результате ДТП водитель и его пассажиры — 30-летний житель сельского поселения Инарки и 35-летний житель Малгобека, с различными телесными повреждениями госпитализированы в травматологическое отделение Малгобекской больницы.

В тот же день в 20:35 мск в городе Карабулаке 28-летний житель сельского поселения Барсуки Назрановского района, управляя автомашиной «ВАЗ-2112», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

В результате ДТП юноша госпитализирован в травматологическое отделение детской клинической больницы.

Автомобиль доставлен в ОМВД России по Карабулаку.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП России.

22 ноября днем на автодороге «Назрань — Малгобек», в сельском поселении Нижние Ачалуки, 51-летний местный житель на автомашине «ВАЗ-21102», выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада «Ларгус», под управлением 30-летнего жителя города Аргун Чечни.

В результате ДТП пассажиры «Ларгуса», жительницы Чечни — 1960, 1965 и 2002 годов рождения, доставлены в ИРКБ, где им оказали первую медицинскую помощь. Госпитализация женщинам не понадобилась.