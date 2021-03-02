В Ингушетии за первый месяц 2021 года выявлено 30 случаев незаконного потребления газа

В эти дни сотрудники газовой службы совместно с правоохранительными органами провели рейдовые мероприятия по выявлению потребителей, самовольно подключившихся к газопроводным сетям в Магасе, где ранее уже было выявлено несколько случаев хищения газа.

«В частности, была выявлена незаконная врезка в домовладение на улице Зязикова, 54, которая была ликвидирована с использованием газовой сварки. В последующем будет составлен материал по незаконному отбору газа и будет передан в правоохранительные органы для выявления лица, совершившего незаконные действия», — рассказал о конкретном случае Тимур Патиев, начальник отдела корпоративной защиты «ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

Данное хищение природного газа было совершено способом незаконной врезки в газопроводную сеть для отопления подвального помещения собственника. Нанесенный газовой компании ущерб составил 200 тыс. рублей.

«Подключение в многоквартирных домах к подвальному помещению не предусмотрено никакими нашими технологическими процессами, поэтому подключение подвальных помещений вне закона в любом случае, противоречит технике безопасности и категорически запрещено», — подчеркнул Патиев.

По его словам, по всем выявленным фактам собираются материалы и передаются в правоохранительные органы для привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством.

Сотрудник газовой компании отметил, что главная цель проводимых рейдовых мероприятий — в первую очередь обеспечить безопасное и бесперебойное газоснабжение потребителям и упорядочить процесс газопотребления.